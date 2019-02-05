Kahramanmaraş'ta 80 Metruk Bina Yıkıldı

Kahramanmaraş
'ın Dulkadiroğlu
ilçesinde 80 metruk binanın yıkım işleminin gerçekleştirildiği bildirildi.
Dulkadiroğlu Belediyesinden yapılan açıklamada, valilik koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun talimatıyla başlatılan metruk bina yıkım çalışmalarının Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde de devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, belediye başkanı Necati Okay
'ın ilçenin Divanlı Mahallesinde bulunan metruk binaların yıkım çalışmalarına katıldığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Okay, vatandaşın huzuru ve güveni için başlatılan bu çalışmaları desteklediklerini kaydetti.
İlçe genelinde metruk bina bırakmayacaklarını aktaran Okay, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bugün Divanlı mahallemizde bulunan bir metruk binanın yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu şuana kadar yapmış olduğumuz metruk bina yıkımının 80'incisidir. İlçemiz sınırları içerisinde bu şekilde metruk kalmış ve yanlış amaçlar için kullanılan binaları İçişleri Bakanlığımızın talimatı, Kahramanmaraş Valiliğimizin de direktifleriyle yıkıyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde çevresine ve mahalle sakinlerine zarar veren bu şekilde binaların tamamını yıkma hedefimiz var. Yıkılmış olan binaların yerini temizleyerek çevreye görüntü kirliliği oluşturmasının da önüne geçeceğiz. Tabi bu binalar özel mülkiyet olduğu için bu şekilde bir işlem yapıyoruz."