Kahramanmaraş'ta 80 şişe kaçak içki ele geçirildi
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında bir takside 80 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:39 Kaynak: İHA
'ın Pazarcık
ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında bir takside 80 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Narlı Jandarma
Komutanlığı bölgesinde yapılan yol kontrol ve arama noktasında, bir takside yapılan kontrolde 80 şişe kaçak içki bulundu.
Jandarma ekipleri kaçak içkiye el koyarken, araçta bulunan iki şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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