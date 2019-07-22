Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 80 şişe kaçak içki ele geçirildi
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Kahramanmaraş'ta 80 şişe kaçak içki ele geçirildi

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında bir takside 80 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta 80 şişe kaçak içki ele geçirildi, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında bir takside 80 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Narlı Jandarma Komutanlığı bölgesinde yapılan yol kontrol ve arama noktasında, bir takside yapılan kontrolde 80 şişe kaçak içki bulundu.

Jandarma ekipleri kaçak içkiye el koyarken, araçta bulunan iki şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş, Pazarcık, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:39 Kaynak: İHA
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