Kahramanmaraş'ta 812 yaşındaki çınar ağacı korumaya alındı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 812 yaşındaki çınar ağacı korumaya alındı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan ve 812 yaşında olduğu belirlenen çınar ağacı, koruma altına alındı.

Kahramanmaraş'ta 812 yaşındaki çınar ağacı korumaya alındı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan ve 812 yaşında olduğu belirlenen çınar ağacı, koruma altına alındı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Avcılar Mahallesi'ndeki çınar ağacının çevre düzenlemesi yapılarak bölgede seyir alanı yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından tescillenen anıt ağacın 812 yaşında, türünün ise "Doğu Çınarı" olduğu kaydedildi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ağacın etrafındaki beton yapıların kaldırılacağı belirtilen açıklamada, "Yapılacak çevre düzenleme çalışmalarıyla bölgedeki vatandaşların da hizmetinde olacak bir seyir alanı oluşturulacak. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kahramanmaraş, Onikişubat, Avcılar, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 812 yaşındaki çınar ağacı korumaya alındı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları ve set çalışanları kötü çalışma şartlarından dolayı iş bıraktı Yaptırdığı botoks sonrası hayatını kaybeden genç kadının, fenalaştığı anlara ait görüntüleri ortaya çıktı Son Dakika: Korona tanısı konup temasla ilgili eksik, yanıltıcı ve yalan bilgi verenler 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar sert düştü Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?
Terk edilen aslan yavrularına köpek annelik yapıyor Terk edilen aslan yavrularına köpek annelik yapıyor         
16:07
Sitede oturan kadın, aracının yerine park eden sürücü tarafından dövüldü Sitede oturan kadın, aracının yerine park eden sürücü tarafından dövüldü         
15:51
Çin'in en zengin ismi şişe su üreten Zhong Shanshan oldu Çin'in en zengin ismi şişe su üreten Zhong Shanshan oldu         
15:07
Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden 3 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başlandı Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden 3 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başlandı         
14:54
Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor         
14:33
Kapı kapı gezdiler esnafa siftah parası bıraktılar Kapı kapı gezdiler esnafa siftah parası bıraktılar         
14:29
Son dakika: Merkez Bankası uzun bir aradan sonra faiz artırdı Son dakika: Merkez Bankası uzun bir aradan sonra faiz artırdı         
13:58
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı         
13:19
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
MEB salgın döneminde velilere yönelik eğitimlere başlıyor MEB salgın döneminde velilere yönelik eğitimlere başlıyor         
13:07
Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi         
12:31
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti         
10:02
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı         
10:01
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 16:38:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta 812 yaşındaki çınar ağacı korumaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei