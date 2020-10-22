Kahramanmaraş'ta 820 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep-Kahramanmaraş çevre yolunda önlem alan ekipler, bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 820 bin makaron bulundu.

Kahramanmaraş 'ta bir kamyonette gümrük kaçağı 820 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok