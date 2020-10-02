Kahramanmaraş'ta Abdulhamithan Camisi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın simgelerinden Abdulhamithan Camisi'ne yansıtılan dalgalanan Türk ve Azerbaycan bayrağının görüntüsü, ilgi gördü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde belediye ekipleri tarafından Azerbaycan'a destek vermek amacıyla Abdulhamithan Camisi'nin minarelerine Türk ve Azerbaycan bayrağının görüntüsünün yansıtıldığı aktarıldı.

Türkiye ile Azerbaycan'ın birlik ve beraberliğinin göstergesi olarak gerçekleştirilen uygulamanın vatandaşlar tarafından takdir topladığı belirtildi.