Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Adalet Ormanı Kuruldu

Kahramanmaraş'ta Adalet Ormanı Kuruldu

6 dakika önce

Kahramanmaraş'ta 21-26 Mart Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Üngüt bölgesine Adalet Ormanı kuruldu.

Kahramanmaraş'ta Adalet Ormanı Kuruldu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta 21-26 Mart Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Üngüt bölgesine Adalet Ormanı kuruldu.

Adalet Ormanına fidan dikim etkinliğine, Başsavcı İlker Yazıcı, Orman Bölge Müdürü Alparslan Altundaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya, Onikişubat Kaymakamı Serdar Bolat, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz katıldı.

300 öğrencinin katıldığı etkinlikte 500 fidan dikilirken, öğrencilere ormanların değeri, ağaçların önemi anlatıldı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alparslan Altundaş, "Bugün burada öğrencilerimizin yoğun katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirdik. Ormancılık Haftasıyla ilgili faaliyetlerimize devam edeceğiz. Fidan dağıtım etkinlikleri yapacağız. Cumartesi günü Başkonuş'ta Doğa Yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı da etkinliklerimize davet ediyoruz" diye konuştu.

Bir AVM'de ve Demokrasi Meydanı'nda ise 5 bin fidan dağıtıldı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:44 Kaynak: İHA

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