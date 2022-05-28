Kahramanmaraş'ta "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi

28.05.2022 15:52
Kahramanmaraş'ta "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde MHP, "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenledi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde MHP, "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenledi.

Tarihi Maraş Kalesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Merkez Disiplin Kurulu Başkanvekili Niyazi Paksoy, MYK üyesi Abdullah Bahadır Alperen, İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Emrah Satıcı ile sivil toplum örgütleri temsilcileri, oda başkanları ve muhtarlar katıldı.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı kapsamında il ve ilçeleri gezdiklerini söyledi.

Milli meselelerde MHP'nin sonsuz derece Cumhur İttifakı'nın arkasında olduğunu belirten Taytak, Türkiye'nin bekası, birliği, dirliği ve lider ülke Türkiye için bu birlikteliği sonsuza kadar devam ettirme anlayışı içerisinde olduklarını vurguladı.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da Cumhur İttifakı'nın seçim ittifakından öte olduğunu belirterek, Cumhur ittifakı milletin arzusu ve birliğinin temsilcisi olduğunu dile getirdi.

Aycan, terörle ilişkisi bulunan herkesin gerekli cezayı alması gerektiğinin altını çizerek, muhalefet partilerinin İsviçre ve Finlandiya'nın NATO'nun alınması konusundaki tavrı ve tutumunu eleştirdi.

MHP MYK üyesi Abdullah Bahadır Alperen ise 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın vatandaşın teveccühü ile tekrardan iktidara geleceğini dile getirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika
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