Kahramanmaraş'ta "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi

29.05.2022 20:14
Kahramanmaraş'ta "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde MHP, "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde MHP, "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" gerçekleştirildi.

Türkoğlu Nikah Sarayı ve Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Merkez Disiplin Kurulu Başkanvekili Niyazi Paksoy, MYK üyesi Abdullah Bahadır Alperen, İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkoğlu İlçe Başkanı Cevdet Kuybu, AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş ile sivil toplum örgütleri temsilcileri, oda başkanları ve muhtarlar katıldı.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, katılımcılara teşekkür ederek programın hayırlı olmasını temenni etti.

İlçede Cumhur İttifakı'na yönelik çalışmalar yapıldığını ifade eden Okumuş, ilçenin Kahramanmaraş'ta en güzel konuma gelmesi için ekibiyle birlikte çalıştığını dile getirdi.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, bu toplantılarının amacının Cumhur İttifakı'nın yapmak istediklerini paylaşmak olduğunu söyledi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da toplantı kapsamında katılımcılarla bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, Cumhur İttifakı'nın TBMM'de kentle ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra programları kapsamında Pazarcık ilçesine giden heyeti Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan karşıladı.

Şehit Salih Hayırsöz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Taytak ve Aycan ile diğer ilgililer konuşma yaptı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika
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