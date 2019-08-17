Kahramanmaraş'ta AFAD'dan afetlere hazırlık konulu stant
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Kahramanmaraş Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) "Afetlere Hazırlık Yılı" programı kapsamında stant açıldı.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:31 Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD
) "Afetlere Hazırlık Yılı" programı kapsamında stant açıldı. Trabzon
Caddesi Özel İdare İş Merkezi önünde açılan stantta görevliler, vatandaşlara ağustos ayının ana teması "Afet Risklerini Anlamak" konusunda bilgiler verdi.
Stantta, "Afet Risklerini Anlamak" temalı farkındalık faaliyetleri kapsamında 17 Ağustos 1999 Marmara
Depremi'nin 20 yılı nedeniyle vatandaşlar bilgilendirildi.
Konuyla ilgili çeşitli broşürler dağıtılırken, standın yanında olay anında kullanılan araçlar sergilendi.
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