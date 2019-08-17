Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta AFAD'dan afetlere hazırlık konulu stant
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Kahramanmaraş'ta AFAD'dan afetlere hazırlık konulu stant

26 dakika önce

Kahramanmaraş Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) "Afetlere Hazırlık Yılı" programı kapsamında stant açıldı.

Kahramanmaraş'ta AFAD'dan afetlere hazırlık konulu stant, System.String[]
Kahramanmaraş Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) "Afetlere Hazırlık Yılı" programı kapsamında stant açıldı.
Trabzon Caddesi Özel İdare İş Merkezi önünde açılan stantta görevliler, vatandaşlara ağustos ayının ana teması "Afet Risklerini Anlamak" konusunda bilgiler verdi.
Stantta, "Afet Risklerini Anlamak" temalı farkındalık faaliyetleri kapsamında 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 20 yılı nedeniyle vatandaşlar bilgilendirildi.
Konuyla ilgili çeşitli broşürler dağıtılırken, standın yanında olay anında kullanılan araçlar sergilendi.
Kahramanmaraş, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:31 Kaynak: AA
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