Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ağabeyinin kullandığı traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hakan T. (38), Sait T. (44) ve Samittin T. (36) kardeşler, ektikleri şeker pancarının hasadı için ilçeye bağlı kırsal Izgın Mahallesi'ne gitti.

Traktörün arkasına pancar söküm makinesi takan Sait T'nin geri manevra yaptığı sırada fark edemediği kardeşi Hakan T, traktörün altında kaldı.

Ağır yaralanan ve kardeşleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Hakan T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.