Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ömer Y. idaresindeki 46 BR 762 plakalı otomobil Mağralı Mahallesi Şehit Ali Çuhadar Caddesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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