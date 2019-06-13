Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta ağıla yıldırım düştü
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Kahramanmaraş'ta ağıla yıldırım düştü

2 saat önce

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 22 keçi telef oldu.

Kahramanmaraş'ta ağıla yıldırım düştü, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 22 keçi telef oldu.
İlçeye bağlı Camuzluk Mahallesi'nde Cengiz Doğan'ın keçilerinin bulunduğu ağıla yıldırım düştü. Keçilerin 22'si telef oldu.
Telef olan hayvanlar, belediye ekipleri tarafından gömüldü.
Elektrik direkleri devrildi
İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi'nde ise fırtınayla birlikte etkili olan sağanak nedeniyle 3 elektrik direği devrildi.
Direklerin devrilmesi sonucu Kumarlı ve Bektaşlı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşandı.
Akedaş Elektrik Dağıtım AŞ Andırın İşletme Şefliği ekipleri, iki mahalleye elektrik verilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:58 Kaynak: AA
Andırın, Kahramanmaraş, Güncel
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