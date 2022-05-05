KAHRAMANMARAŞ - "Ağlayan gelin" geleneksel ürünlere işleniyor - Son Dakika

Halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak da bilinen ters lalenin güzelliği, Kahramanmaraş'ta geleneksel el sanatlarıyla buluşturuldu.

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsünde çoğunluğu kadın 10 usta öğretici, atölye çalışmaları kapsamında, Afşin ilçesinin Tanır Mahallesinde 1500 rakımlı vadide yetişen ters lalenin motiflerini minyatür, ahşap oyma, iğne oyası, katı, ceviz oyma, lazer kazıma ve yorganlama gibi tekniklerle yöresel ürünlere işledi.

Enstitü Müdürü Mutlu Arslantürk, AA muhabirine, kent ve çevresinin kültürel değerlerinin tanıtımı ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Ters lalenin değerli bir endemik tür olduğunu dile getiren Aslantürk, "Farklı geleneksel sanatları kullanarak tasarımlar, yorumlamalar yaptık. Bu nadide çiçeğin güzelliğini bizden sonra gelen kuşaklara aktarmayı amaçladık. Okulumuzda birçok atölyemiz var. Farklı tekniklerle bölgenin yöresel ve kültürel değerleri işleniyor." dedi.

Aslantürk, ters lale motifinin yapılan eserlere ayrı bir zarafet ve güzellik kattığını, görenlerin bu ürünleri çok beğendiğini kaydetti.