Ahilik Hareketi derneği esnafa "siftah parası" bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Ahilik Hareketi derneği esnafa "siftah parası" bıraktı

14.09.2022 13:24
Ahilik Hareketi derneği esnafa "siftah parası" bıraktı

Kahramanmaraş'ta Ahilik Haftası dolayısıyla Ahilik Hareketi Derneği esnafların dükkanlarına zarf içinde siftah parası bıraktı.

Kahramanmaraş'ta Ahilik Haftası dolayısıyla Ahilik Hareketi Derneği esnafların dükkanlarına zarf içinde siftah parası bıraktı.

Sabah namazlarını Ulu Cami'de kılan dernek üyeleri çıkışta, cemaate çorba ikramında bulundu. Daha sonra Tarihi Kapalı Çarşı'ya geçen dernek üyeleri, dükkanların kapılarına zarf içinde siftah paraları bıraktı.

Üyeler, Tarihi Kapalı Çarşıdaki 1889 yılında yapıldığı düşünülen kubbe önünde ahilik duası yaptı.

Kahramanmaraş Ahilik Hareketi Derneği Başkanı Kadir Can Şentürk, bin yıllık geleneği yaşatmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Ahiliğin öneminden bahseden Şentürk, şunları kaydetti:

"Siftah erken yapıldığında işlerimizin bereketli, bol olacağı hissiyatı bizim kültürümüzde ve töremizde olan bir şey, bizde üyelerimizle birlikte dükkanlar açılmadan esnafımızın siftahını yaptırarak işlerinin hayırlı olmasını ve ahilik haftalarını kutlu olmasını diledik. Esnaflarımızın dükkanlarına zarf içinde siftahlarını bıraktıktan sonra duamızı ettik. Tarihi kapalı çarşımız Türkiye'nin en büyük 5. çarşılarından. Burada Türkiye'de iki ya da üç yerde bulunan bir kubbemiz bulunuyor. Önceden ahiler burada toplanırlar sabah bir çorbalarını içerler daha sonra da dualarını yapıp işlerinin başına geçerlermiş burasının da ahilik ve ahi evran için ayrı bir önemi var. Bu geleneği de yaşatmayı cani gönülden arzuluyoruz."

YORUMLAR
500
Depremde yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii 3 yıldır yapılamadı Depremde yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii 3 yıldır yapılamadı Rodos'taki Osmanlı mirası eserler adadaki Türk medeniyetinin izlerini taşıyor Rodos'taki Osmanlı mirası eserler adadaki Türk medeniyetinin izlerini taşıyor
Kaynak: AA

Ahilik Haftası, Kahramanmaraş, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahilik Hareketi derneği esnafa 'siftah parası' bıraktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:14 Fenerbahçeli Bruma'nın transferi yatabilir! İsrail ekibinin önüne maaş engeli çıktı
12:50 Bakanı Kurum, sosyal konut projesinde detayları paylaştı: Başvuruda hane geliri şartı var
12:31 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlendi: 3 kurşun isabet eden görevlinin durumu kritik
12:28 Chelsea Teknik Direktörü Potter'a, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olmadığı söylenince: Galatasaray'a karşı başarılı olduk
12:14 Domenec Torrent, Süper Lig'e geri dönüyor! Çalıştıracağı takımın maçını tribünden izlemişti
12:13 Nesli tükenme tehlikesi altında! Tunceli'de yaban keçisi avlayan adam 253 bin lira cezası aldı
12:00 Almanya'da polis şiddeti! Arap kökenli kişiye yapılanlar sosyal medyada gündem oldu
11:57 Oyuncu Merve Boluğur, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisiyle sokak ortasında kavga etti
11:46 Galatasaray için Icardi bir başlangıç! Dev kulüple ilişkileri geliştirdiler
11:31 "Terbiyesiz" ve "cahil" ifadeleri hakaret sayılmadı! Reçete yazmayan doktora "soytarı" diyen hasta yakınına para cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 13:24:37. #1.12#
SON DAKİKA: Ahilik Hareketi derneği esnafa "siftah parası" bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement