KAHRAMANMARAŞ - Ahilik Hareketi derneği esnafa "siftah parası" bıraktı - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Ahilik Hareketi derneği esnafa "siftah parası" bıraktı

14.09.2022 16:43
KAHRAMANMARAŞ - Ahilik Hareketi derneği esnafa "siftah parası" bıraktı

Kahramanmaraş'ta Ahilik Haftası dolayısıyla Ahilik Hareketi Derneği esnafların dükkanlarına zarf içinde siftah parası bıraktı.

Kahramanmaraş'ta Ahilik Haftası dolayısıyla Ahilik Hareketi Derneği esnafların dükkanlarına zarf içinde siftah parası bıraktı.

Sabah namazlarını Ulu Cami'de kılan dernek üyeleri çıkışta, cemaate çorba ikramında bulundu. Daha sonra Tarihi Kapalı Çarşı'ya geçen dernek üyeleri, dükkanların kapılarına zarf içinde siftah paraları bıraktı.

Üyeler, Tarihi Kapalı Çarşıdaki 1889 yılında yapıldığı düşünülen kubbe önünde ahilik duası yaptı.

Kahramanmaraş Ahilik Hareketi Derneği Başkanı Kadir Can Şentürk, bin yıllık geleneği yaşatmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Ahiliğin öneminden bahseden Şentürk, şunları kaydetti:

"Siftah erken yapıldığında işlerimizin bereketli, bol olacağı hissiyatı bizim kültürümüzde ve töremizde olan bir şey, bizde üyelerimizle birlikte dükkanlar açılmadan esnafımızın siftahını yaptırarak işlerinin hayırlı olmasını ve ahilik haftalarını kutlu olmasını diledik. Esnaflarımızın dükkanlarına zarf içinde siftahlarını bıraktıktan sonra duamızı ettik. Tarihi kapalı çarşımız Türkiye'nin en büyük 5. çarşılarından. Burada Türkiye'de iki ya da üç yerde bulunan bir kubbemiz bulunuyor. Önceden ahiler burada toplanırlar sabah bir çorbalarını içerler daha sonra da dualarını yapıp işlerinin başına geçerlermiş burasının da ahilik ve ahi evran için ayrı bir önemi var. Bu geleneği de yaşatmayı cani gönülden arzuluyoruz."

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Kaynak: AA

Ahilik Haftası, Kahramanmaraş, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Ahilik Hareketi derneği esnafa 'siftah parası' bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Ahilik Hareketi derneği esnafa "siftah parası" bıraktı - Son Dakika
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