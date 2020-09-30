Ahır ve arazi yangını - Son Dakika

Avşar Mahallesi sulama kanalı bölgesinde İdris C'ye (42) ait çiftlik evinin yanında bulunan boş ahırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kahramanmaraş 'ın Onikişubat ilçesinde bulunan bir çiftlik evindeki boş ahır ve çevresindeki arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu