Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta ahır yangını: 17 hayvan telef oldu
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Kahramanmaraş'ta ahır yangını: 17 hayvan telef oldu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta bir ahırda çıkan yangın sonrası 17 hayvan yanarak telef oldu.

Kahramanmaraş'ta ahır yangını: 17 hayvan telef oldu, System.String[]

Kahramanmaraş'ta bir ahırda çıkan yangın sonrası 17 hayvan yanarak telef oldu.


Yangın, Çağlayancerit ilçesinin Helete mahallesinde Mehmet Tatlıgül'ün evinin yanındaki ahırda yangın çıktı. İddiaya göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın bir anda büyüyerek ahırın tamamını sardı. Yangını gören çevredekiler kendi imkanlarıyla söndürme çalışmaları başlattı. İtfaiyenin de destek verdiği söndürme işleminin ardından yapılan inceleme sonrası 17 büyükbaş hayvan yanarak öldü.


Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Çağlayancerit, Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:12 Kaynak: İHA
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