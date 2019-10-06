Kahramanmaraş'ta ahır yangını: 17 hayvan telef oldu
59 dakika önce
Kahramanmaraş'ta bir ahırda çıkan yangın sonrası 17 hayvan yanarak telef oldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:15 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta bir ahırda çıkan yangın sonrası 17 hayvan yanarak telef oldu.
Yangın, Çağlayancerit ilçesinin Helete mahallesinde Mehmet Tatlıgül'ün evinin yanındaki ahırda yangın çıktı. İddiaya göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın bir anda büyüyerek ahırın tamamını sardı. Yangını gören çevredekiler kendi imkanlarıyla söndürme çalışmaları başlattı. İtfaiyenin de destek verdiği söndürme işleminin ardından yapılan inceleme sonrası 17 büyükbaş hayvan yanarak öldü.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)
Afyonkarahisar'daki kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı! Halk yetişmese facia olacaktı İYİ Parti'den İBB'ye Çince tabela tepkisi: Şangay'da Türkçe tabela uygulaması mı var? Amsterdam Belediyesi araçsız şehir hedefine ilişkin alacağı önlemleri açıkladı ABD Büyükelçiliği FETÖ'cü Babahan'ın Bahçeli'yi hedef alan tweetini beğenmesi üzerine ikinci kez özür diledi