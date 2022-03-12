Kahramanmaraş'ta "Aileler Müzikle Buluşuyor" projesi kapsamında genç ve minik sanatçılar sahne aldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta "Aileler Müzikle Buluşuyor" projesi kapsamında genç ve minik sanatçılar sahne aldı

12.03.2022 14:19
Kahramanmaraş'ta "Aileler Müzikle Buluşuyor" projesi kapsamında genç ve minik sanatçılar sahne aldı

Kahramanmaraş'ta "Aileler Müzikle Buluşuyor" projesi kapsamında genç ve minik sanatçılar sahneye çıkıp yeteneklerini sergiledi.

Kahramanmaraş'ta "Aileler Müzikle Buluşuyor" projesi kapsamında genç ve minik sanatçılar sahneye çıkıp yeteneklerini sergiledi.

Kahramanmaraş Güzel Sanatlar Lisesi tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Yunus Karaman ile aileler katıldı.

Proje kapsamında 4-15 yaş arasındaki genç ve minik sanatçılar, flüt, gitar ve piyona çalarak katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

Program, lise öğretmenlerinin gösterisinin ardından sona erdi.

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Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, milli eğitim bakanlığı, Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 'Aileler Müzikle Buluşuyor' projesi kapsamında genç ve minik sanatçılar sahne aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta "Aileler Müzikle Buluşuyor" projesi kapsamında genç ve minik sanatçılar sahne aldı - Son Dakika
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