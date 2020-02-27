Kahramanmaraş'ta akarsuda kaybolan baba ve oğlunu arama çalışması sürüyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde balık tutmak için gittikleri akarsuda kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları devam ediyor.

Narlı- Aksu Çayı Belediye Çöplüğü mevkisinde kaybolan baba Necip Ahmet Şireki (43) ve oğlu Başar'ın (12) düştükleri akarsudaki arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Arama çalışmalarına, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıç ekibi ile AFAD ve jandarma ekipleri katıldı.

Su altı polisleri ve dalgıçlar, akarsu çevresindeki gölette dalış yaparak baba ve oğlunu arıyor.

AFAD ekipleri de botlarla halat gererken, bir yandan da sonar cihazıyla arama çalışmalarına destek veriyor.

Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesiyle de göletin akarsu bağlantısında genişletme yapılarak, suyun akış hızı artırılmaya çalışılıyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün balık tutmak için gittikleri akarsuda kaybolan baba ve oğlu için başlatılan arama çalışmasına havanın kararmasıyla ara verilmişti.