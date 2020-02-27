Kahramanmaraş'ta akarsuda kaybolan baba ve oğlunu arama çalışması sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta akarsuda kaybolan baba ve oğlunu arama çalışması sürüyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta akarsuda kaybolan baba ve oğlunu arama çalışması sürüyor

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde balık tutmak için gittikleri akarsuda kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta akarsuda kaybolan baba ve oğlunu arama çalışması sürüyor, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde balık tutmak için gittikleri akarsuda kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları devam ediyor.

Narlı- Aksu Çayı Belediye Çöplüğü mevkisinde kaybolan baba Necip Ahmet Şireki (43) ve oğlu Başar'ın (12) düştükleri akarsudaki arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Arama çalışmalarına, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıç ekibi ile AFAD ve jandarma ekipleri katıldı.

Su altı polisleri ve dalgıçlar, akarsu çevresindeki gölette dalış yaparak baba ve oğlunu arıyor.

AFAD ekipleri de botlarla halat gererken, bir yandan da sonar cihazıyla arama çalışmalarına destek veriyor.

Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesiyle de göletin akarsu bağlantısında genişletme yapılarak, suyun akış hızı artırılmaya çalışılıyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün balık tutmak için gittikleri akarsuda kaybolan baba ve oğlu için başlatılan arama çalışmasına havanın kararmasıyla ara verilmişti.

Kahramanmaraş, Pazarcık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 27 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Balık avlamak isteyen gencin oltasına "Sakallı ateşböceği" takıldı 66 milyon liralık destek, su ürünleri yetiştiricilerinin hesaplarına yarın yatırılacak Son dakika: İran'da Humeyni'nin eski temsilcisi Hadi Hüsrevşahi koronavirüsten hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda
16:43 "Yeni Hayat" yakında Kanal D'de başlıyor!
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 18:12:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta akarsuda kaybolan baba ve oğlunu arama çalışması sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]