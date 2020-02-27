Kahramanmaraş'ta akarsuda kaybolan çocuk bulundu, babası aranıyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta akarsuda kaybolan çocuk bulundu, babası aranıyor

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde balık tutmak için gittikleri akarsuda kaybolan çocuğun cesedi bulundu, babayı arama çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta akarsuda kaybolan çocuk bulundu, babası aranıyor, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde balık tutmak için gittikleri akarsuda kaybolan çocuğun cesedi bulundu, babayı arama çalışmaları devam ediyor.

Narlı- Aksu Çayı Belediye Çöplüğü mevkisinde kaybolan baba Necip Ahmet Şireki (43) ve oğlu Başar'ın (12) düştükleri akarsudaki arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Arama çalışmalarına, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıç ekibi ile AFAD ve jandarma ekipleri katıldı.

Dalgıçlar, bölgede yaptıkları arama çalışmalarının ardından 12 yaşındaki Başar Şireki'nin (12) cesedine ulaştı.

Şireki'nin cesedi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Baba Necip Ahmet Şireki'yi arama çalışmaları sürdürülüyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün balık tutmak için gittikleri akarsuda kaybolan baba ve oğlu için başlatılan arama çalışmasına havanın kararmasıyla ara verilmişti.

Kahramanmaraş, Pazarcık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:52 Kaynak: AA
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