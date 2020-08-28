Kahramanmaraş'ta akarsuya düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde akarsuya düşen ve baygın halde çıkarılarak hastanede tedavi altına alınan 3 yaşındaki çocuk öldü.
Küçükcerit Mahallesi Aksu Gözü Mesire Alan'ına 4 Ağustos Salı günü piknik yapmaya giden Doğan ailesinin 3 yaşındaki çocukları Ökkeş Asaf Doğan, mesire alanındaki akarsuya düştü.
Çevredekilerin fark etmesi üzerine akarsudan baygın halde çıkarılan Ökkeş Asaf, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Burada 24 gün süren tedavisine rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 16:57 - Kaynak: AA
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