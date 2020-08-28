Kahramanmaraş'ta akarsuya düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı - Son Dakika

Burada 24 gün süren tedavisine rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çevredekilerin fark etmesi üzerine akarsudan baygın halde çıkarılan Ökkeş Asaf, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Perulu golcü Aldair Rodriguez'den Fenerbahçe açıklaması: İlgileri oldu ve görüştük

Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu

Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler: Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar

Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam