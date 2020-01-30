Kahramanmaraş'ta akaryakıt tankeri bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta akaryakıt tankeri bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta akaryakıt tankeri bariyerlere çarptı: 1 yaralı

13 dakika önce

Kahramanmaraş'ta akaryakıt tankerinin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kahramanmaraş'ta akaryakıt tankeri bariyerlere çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta akaryakıt tankerinin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Borhan Ç. idaresindeki 02 ER 935 plakalı boş akaryakıt tankeri, Kahramanmaraş- Gaziantep kara yolu 35. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü yaralanırken, tankerde hasar oluştu.

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:10 Kaynak: AA
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