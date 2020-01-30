Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta akaryakıt tankeri bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta akaryakıt tankeri bariyerlere çarptı: 1 yaralı
13 dakika önce
Kahramanmaraş'ta akaryakıt tankerinin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:10 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta akaryakıt tankerinin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Borhan Ç. idaresindeki 02 ER 935 plakalı boş akaryakıt tankeri, Kahramanmaraş- Gaziantep kara yolu 35. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü yaralanırken, tankerde hasar oluştu.
Son Dakika İmamoğlu, gelen tepkiler üzerine kameralar karşısına geçti: Kayak yapmak zil takıp oynamak değil Boluspor, Erkan Süer'in transferi için Galatasaray'la anlaştıklarını açıkladı 4 engelli çocuğuyla oturduğu ev yıkılacak olan hurdacı: Kimse ev vermiyor, çaresizim Ali Babacan'dan kuracağı partiyle ilgili iddialara yanıt: En kısa sürede huzurlarınızda olacağız