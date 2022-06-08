KAHRAMANMARAŞ - "Akılcı antibiyotik kullanımı" anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

KAHRAMANMARAŞ - "Akılcı antibiyotik kullanımı" anlatıldı

08.06.2022 14:52

Kahramanmaraş'ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi desteğiyle, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Akılcı Antibiyotik Kullanımı Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi desteğiyle, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Akılcı Antibiyotik Kullanımı Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, TİTCK Akılcı İlaç Kullanımı Daire Başkanı Uzman Eczacı Mesil Aksoy, antibiyotik kullanımının önemini anlatan sunum gerçekleştirdi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Yılmaz da pandemide üst solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotik kullanımına akılcı yaklaşım konusunda katılımcılara bilgilendirme yaptı.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayper Somer ile Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Murat Şahiner ise akılcı antibiyotik kullanımıyla ilgili bilgiler verdi.

İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, yaptığı konuşmada, sahada akılcı antibiyotik kullanımının yaygınlaştırılmak istenildiğini belirtti.

Toplantıda gereksiz şekilde antibiyotik kullanılmaması üzerinde durulduğunu anlatan Öksüz, "Bilindiği üzere endikasyonda antibiyotik kullanılmadığı zaman dirençli enfeksiyonlar gelişmekte ve verdiğimiz antibiyotiğin hastalığı tedavi etmesi noktasında zorlanmaktayız. Bu yüzden gereksiz kullanımıyla ilgili hekimlerimiz bilgilendiriliyor. Gelişmişliğin en önemli özelliklerinden birisi sağlıklı nesiller yetiştirmektir. Bunun içinde zihinsel ve bedensel kirliliği azaltmamız gerekiyor." diye konuştu.

Toplantıya, sağlık çalışanları katıldı.

KAHRAMANMARAŞ - Akılcı antibiyotik kullanımı anlatıldı
KAHRAMANMARAŞ - Akılcı antibiyotik kullanımı anlatıldı
KAHRAMANMARAŞ - Akılcı antibiyotik kullanımı anlatıldı
KAHRAMANMARAŞ - Akılcı antibiyotik kullanımı anlatıldı

YORUMLAR
500
Erzurum'da girişimci kadınlara KOSGEB destekleri anlatıldı Erzurum'da girişimci kadınlara KOSGEB destekleri anlatıldı Emniyet kemerinin önemi öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı Emniyet kemerinin önemi öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - 'Akılcı antibiyotik kullanımı' anlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:25 Galatasaray'da kiraya verilen 14 futbolcu kulübe geri döndü
16:18 17 yaşındaki Nuray Demir'i öldüren eski nişanlıdan kan donduran sözler: Zayıf olduğu için bana direnemedi
16:12 İlk eşini ve oğlunu kazada kaybeden Esin Yağmurdereli, gözyaşlarını tutamadı
16:08 Ukrayna'da öğrenciler harabeye dönen okullarında mezuniyet töreni için buluştular! Hatıra fotoğrafları çekilirken duygusal anlar yaşandı
15:52 Ozan Tufan, Fenerbahçe macerasının sonuna geldi! Yeni takımı çok şaşırtacak
15:47 Anadolu Otoyolu'nda LPG yüklü tanker devrildi! Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
15:43 Bahçeşehir'de 5 erkek, site bahçesinde alkol içmelerine karşı oldukları kadınlara saldırdı! Kadınları korumak isteyen yaşlı adam ağır yaralandı
15:40 SADAT, "Kişilik hakkına saldırı" gerekçesiyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası açtı
15:37 Doğum yaptığını iddia edip hastaneden video paylaşan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı
15:24 Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'yu İstanbul'a getiriyor! Son görüşme olumlu geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 16:31:03. #1.13#
SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - "Akılcı antibiyotik kullanımı" anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement