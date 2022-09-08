Kahramanmaraş'ta 2 aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Andırın ilçesine bağlı kırsal Köklü Mahallesi'nde yaşayan 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda, 3 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Andırın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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