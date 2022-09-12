Andırın ilçesine bağlı kırsal Köklü Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada, Ayşe D. ile İbrahim ve Şerife K. olay yerinde yaşamını yitirmiş, Ahmet Alperen ile Fatmanur Nisa (17) ve Mehmet Murat K. (14) yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan zanlı D.K. (57), kavgadan 1 gün sonra jandarma ekiplerine teslim olmuştu.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan çocuk da kurtarılamadı - Son Dakika

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