Kahramanmaraş'ta 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan çocuk da kurtarılamadı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan çocuk da kurtarılamadı

12.09.2022 10:42
Kahramanmaraş'ta 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan çocuk da kurtarılamadı

Kahramanmaraş'ta akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada yaralanan 7 yaşındaki çocuk, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kahramanmaraş'ta akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada yaralanan 7 yaşındaki çocuk, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Andırın ilçesine bağlı kırsal Köklü Mahallesi'nde 8 Eylül'de akraba oldukları öğrenilen 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kavgada tüfekle vurularak yaralanan Ahmet Alperen K. (7), tedavi gördüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Andırın ilçesine bağlı kırsal Köklü Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada, Ayşe D. ile İbrahim ve Şerife K. olay yerinde yaşamını yitirmiş, Ahmet Alperen ile Fatmanur Nisa (17) ve Mehmet Murat K. (14) yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan zanlı D.K. (57), kavgadan 1 gün sonra jandarma ekiplerine teslim olmuştu.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan çocuk da kurtarılamadı - Son Dakika

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