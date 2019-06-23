Kahramanmaraş'ta akrebin soktuğu çocuk zehirlendi
25 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde akrebin soktuğu çocuk tedavi altına alındı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:12 Kaynak: AA
'ın Onikişubat
ilçesinde akrebin soktuğu çocuk tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Tekir Mahallesi'nde evlerinin yakınındaki bahçede oynayan 2 yaşındaki B.B.K'yı parmağından akrep soktu.
B.B.K, ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi
Kadın ve Çocuk Ek Hizmet binasına götürüldü.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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