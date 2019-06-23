Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta akrebin soktuğu çocuk zehirlendi
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Kahramanmaraş'ta akrebin soktuğu çocuk zehirlendi

25 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde akrebin soktuğu çocuk tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş'ta akrebin soktuğu çocuk zehirlendi, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde akrebin soktuğu çocuk tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Tekir Mahallesi'nde evlerinin yakınındaki bahçede oynayan 2 yaşındaki B.B.K'yı parmağından akrep soktu.
B.B.K, ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın ve Çocuk Ek Hizmet binasına götürüldü.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:12 Kaynak: AA
Onikişubat, Kahramanmaraş, Güncel
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