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Kahramanmaraş'ta akü hırsızları yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta akü hırsızları yakalandı

02.01.2022 19:17
Kahramanmaraş'ta akü hırsızları yakalandı

Kahramanmaraş'ta akü çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş'ta akü çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi olan Pazarcık ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden Y.E.C.(38) isimli şahsa ait 27 DB 124 plakalı tırdan 2 adet akünün çalınmasına teşebbüs edildiği ve yine İsmetpaşa Mahallesinde ikamet eden A.D.(48) isimli şahsa ait 27 RU 253 plakalı traktöründen ve 35 BRZ 88 plakalı kamyonetinden 2 adet akünün çalınması ihbarlarının alınması üzerine JASAT Timleri çalışma başlattı.

Yapılan güvenlik kamera araştırmaları ve tanık beyanlarında olayları gerçekleştiren şahısların M.B.(20) ile E.G.(27) isimli şahıslar olduğu tespit edildi ve Narlı Mahallesi içerisinde yakalandı.

Yapılan aramada, müşteki A.D.'ye ait 2 adet araç aküsü, suçta kullanılan 1 adet balyoz, 1 adet demir makası, 1 adet pense, 1 adet tornavida ve hırsızlık malı olduğu değerlendirilen 1 adet motorlu testere ve yaklaşık 20 kg soyulmuş bakır kabloya el konuldu.

Ayrıca arama esnasında görülen yaklaşık 60 metre iç bakırları çıkarılmış kablolar Narlı Atık Su Arıtma Tesisinde meydana gelen kablo hırsızlığı olayında çalınan kablolara ait olduğu tesis görevleri tarafından teşhis edilerek el konuldu.

Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine şüpheli şahıslar gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

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İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Cumhuriyet, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta akü hırsızları yakalandı - Son Dakika


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