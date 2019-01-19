Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Akü Hırsızlığı

Kahramanmaraş'ta Akü Hırsızlığı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta akü hırsızlığı iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta Akü Hırsızlığı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta akü hırsızlığı iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki 4 mahallede son bir ayda araçlardan akü hırsızlığının artması üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık yapılan araçlardan alınan parmak izinden yola çıkan ekipler, suç kayıtları bulunan Hacı Hüseyin G. (38) ile Devlet T.'yi (38) yakaladı.

Yapılan aramada, çalıntı olduğu ileri sürülen 5 akü de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet binasına getirilen zanlılardan birinin, "Çek kardeşim yakışıklı olsun." dediği görüldü.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:20 Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Kahramanmaraş, Güncel
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