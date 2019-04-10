Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Alabalık Tesisinde Yangın

Kahramanmaraş'ta Alabalık Tesisinde Yangın

2 saat önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan yangında bir alabalık tesisi kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ta Alabalık Tesisinde Yangın, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan yangında bir alabalık tesisi kullanılamaz hale geldi.

Kabaağaç Mahallesi'ndeki Akçırı mevkisinde bulunan Haşim Böke'ye ait alabalık tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Tesisten alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine sevk edilen Afşin, Elbistan ve Ekinözü ilçelerinden itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

İtfaiye ekiplerinin tesisteki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tesis, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:55 Kaynak: AA
İtfaiye, Afşin, Kahramanmaraş, Güncel
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