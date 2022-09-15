Öte yandan, kavga ve H.A'nın silahla yaralanması, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika

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