Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

15.09.2022 23:52
Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

Kahramanmaraş'ta alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İsmet Paşa Mahallesi Yeni Hükümet Bulvarı'nda karşılaşan M.D. ile H.A arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. silahla yaralandı.

Ağır yaralanan H.A, arkadaşları tarafından götürüldüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinden araçla kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, kavga ve H.A'nın silahla yaralanması, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika
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