Kahramanmaraş'ta Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: 2 Yaralı
9 dakika önce
Kahramanmaraş'ta yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi ağır yaralandı.
Kahramanmaraş
'ta yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Onikişubat
ilçesi Akçakoyunlu Mahallesinde iki yabancı uyruklu grup arasında kavga çıktı. Alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada isimleri öğrenilemeyen iki şahıstan biri silahla, biri de karnından bıçakla ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahısların kavga sonrasında kendi imkanları ile Yörükselim Devlet Hastanesine geldiği ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis
ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:31 Kaynak: İHA
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