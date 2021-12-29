Kahramanmaraş'ta "Alo evde bakım hizmeti" başladı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde belediye tarafından engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik "Alo evde bakım hizmeti" başlatıldı.

Uygulamaya konulan proje kapsamında belediyedeki "Beyaz Masa" birimine gelen taleple ilgili adrese yönlendirilen ekipler, talep doğrultusunda ücretsiz olarak saç, sakal kesimi ve kişisel bakım hizmeti veriyor.

Belediye Başkanı Osman Okumuş, gazetecilere, engelli, yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik yeni bir hizmeti daha başlattıklarını belirtti.

Proje kapsamında özel olarak "Alo evde bakım hizmeti" aracı dizayn ettirdiklerini anlatan Okumuş, şöyle devam etti:

"Ekiplerimiz aracılığıyla özellikle berbere gelemeyecek kadar yaşlı, yatalak ve engelli olan vatandaşlarımıza evlerinde hizmet veriyoruz. Bu benim için büyük bir hizmet. Alt yapıdan, üst yapıdan daha fazla insana dokunan harika bir proje. Yakın zamanda da mobil sünnet ve evcil hayvanlarımıza yönelik bir projemiz daha var. Projemizden faydalanan tüm hemşerilerime sıhhatler olsun."

Vatandaşlardan 68 yaşındaki Ahmet Avşar da uygulamayı duyar duymaz aradığını ve görevlilerin gelip saç, sakal tıraşı ile kişisel bakımlarını yaptığını söyledi.

Enver Andız da salgın nedeniyle berbere gidemeyen 107 yaşındaki babası Mustafa Andız'ın uygulama sayesinde evde hizmet almaya başladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.