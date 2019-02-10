Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Amatör Maçta Kavga

Kahramanmaraş'ta Amatör Maçta Kavga

16 dakika önce

Kahramanmaraş'ta oynanan bir amatör lig maçında bitiş düdüğünün ardından kavga çıktı.

Kahramanmaraş'ta Amatör Maçta Kavga, System.String[]
Kahramanmaraş'ta oynanan bir amatör lig maçında bitiş düdüğünün ardından kavga çıktı.

Alınan bilgiye göre, 1. Amatör Küme 14. hafta maçında B Grup'ta mücadele eden Türkoğlu Belediyespor ile Anadolu Gençlikspor takımları, Türkoğlu Stadı'nda karşılaştı.

Hakem Ahmet Cengiz Gök'ün yönettiği maç, 1-1 sona erdi. Maçın bitiş düdüğünün ardından Türkoğlu Belediyespor futbolcuları ile Anadolu Gençlikspor Teknik Direktörü Keramettin Güler arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü.

Taraftarların da sahaya girmesiyle büyüyen kavgayı polis güçlükle yatıştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:29 Kaynak: AA

Türkoğlu, kavga, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Başkan Neye Uğradığını Şaşırdı: Bizden Oy Yok Kahramanmaraş'ta Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı

Tutuklama Kararını Duyan Zanlı, Adliyenin İkinci Katından Atladı Dağdan Kopan Kaya Parçası Aracın Üzerine Düştü, Sürücü Yaralı Olarak Kurtuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 21:45:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Amatör Maçta Kavga
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]