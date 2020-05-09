Kahramanmaraş'ta ambulans devrildi - Son Dakika

Sağlık çalışanları, meslektaşları tarafından tedbir amacıyla Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, sürücü ile sağlıkçılar M.Y. ve Y.K. yara almadan kurtuldu.

Afşin Devlet Hastanesinden aldıkları bir hastayı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine naklini gerçekleştirdikten sonra dönüşe geçen H.T. idaresindeki 46 ABL 063 plakalı 112 Acil Servis ambulansı, ilçe girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kahramanmaraş 'ın Göksun ilçesinde hasta naklinden dönen ambulans devrildi, kazada yaralanan olmadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz

"Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın!