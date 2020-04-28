Kahramanmaraş'ta ambulans görevlilerine pasta sürprizi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta bir apartmana sağlık ekibi talep eden vatandaşlar, çağrı üzerine gelen 112 Acil Servis görevlilerine pastalı sürpriz yaptı.

Merkez Onikişubat İlçesi Boğaziçi Mahallesi'nde sağlık çalışanlarına teşekkür etmek isteyen bir grup apartman sakini ve Kızılay gönüllüleri, 112'yi arayarak ihbarda bulundu.

Kısa süre sonra ambulansın bölgeye gelmesi üzerine meşaleler yakan vatandaşlar, ellerindeki pastayla sağlık görevlilerini karşıladı.

İhbarın sürpriz için yapıldığını anlayan ambulans görevlileri ise vatandaşlara teşekkür etti.