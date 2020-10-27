Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Kazada, sürücülerle ambulanstaki isimleri öğrenilemeyen 2 sağlık görevlisi ile otomobildeki E.Ö. (8) ve E.Ö. (7) yaralandı.

Selçuk Bayraktar'dan Tele1 TV'nin İHA'larla ilgili haberine sert tepki: Siz isteseniz de istemeseniz de uçacak