Kahramanmaraş'ta ambulans ile traktör çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta ambulans ile traktörün çarpışması sonucu anne ve bebeği ile 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, kaza, Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi'nde meydana geldi. Cuma D. (50) yönetimindeki ambulans, Abdullah P.'nin kullandığı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan ambulansta bulunan 3'ü sağlık görevlisi olmak üzere hastaneye sevk edilen anne ve bebeği yaralandı. Yaralılar KSÜ Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ