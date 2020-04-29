Kahramanmaraş'ta ambulans ile traktör çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta ambulans ile traktör çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta ambulans ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta ambulans ile traktör çarpıştı: 5 yaralı Kazada yaralanan anne ve bebeği ile 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi hastaneye kaldırıldı Kahramanmaraş'ta ambulans ile traktörün çarpışması sonucu anne ve bebeği ile 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta ambulans ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

Kazada yaralanan anne ve bebeği ile 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi hastaneye kaldırıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ambulans ile traktörün çarpışması sonucu anne ve bebeği ile 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesinde medyana geldi. Cuma D. yönetimindeki ambulans, Abdullah P.'nin kullandığı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan ambulansta bulunan 3'ü sağlık görevlisi olmak üzere hastaneye sevk edilen anne ve bebeği yaralandı. Yaralılar KSÜ Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta ambulans ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

Kahramanmaraş, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 03:57 Kaynak: İHA

YORUMLAR

Son Dakika

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 20 haftalık hamile Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim! "Şinanari" şarkısıyla şöhreti yakalamıştı! Şimdi görenler tanıyamıyor Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Oyuncu Gamze Aksu, ablasının doğum günü partisinde eniştesi tarafından darp edildi Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda beni aldattılar Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran son açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi
Survivor'un Elazığ versiyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu Survivor'un Elazığ versiyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu         
22:38
Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Karabay: Koronavirüs tedavisinde en iyi seçeneklerden biri plazma tedavisi Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Karabay: Koronavirüs tedavisinde en iyi seçeneklerden biri plazma tedavisi         
22:27
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız         
22:12
Abdurrahim Albayrak, Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor" iddiasına noktayı koydu         
22:06
Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim! Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim!         
21:45
Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu         
21:18
Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu         
21:13
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık         
21:12
Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu         
21:10
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü         
20:49
Bağcılar'da bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'ndeki yangın söndürüldü Bağcılar'da bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'ndeki yangın söndürüldü         
20:38
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı         
20:37
Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı         
19:58
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi         
19:55
Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti         
19:11
Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi         
19:02
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum         
18:50
New York Times'tan çarpıcı koronavirüs iddiası: Ölü sayısı resmi rakamlardan daha fazla New York Times'tan çarpıcı koronavirüs iddiası: Ölü sayısı resmi rakamlardan daha fazla         
18:50
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den "ikinci dalga kaçınılmaz" uyarısı         
18:35
Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi         
18:17
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: İsveç'ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: İsveç'ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı?         
18:13
Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı         
18:12
İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı         
18:05
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri? Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?         
18:05
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı         
17:57
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan "Normalleşme ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya bağlı         
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti         
17:36
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz         
17:14
Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi         
17:12
Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi         
17:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2020 22:44:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta ambulans ile traktör çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]