Kahramanmaraş'ta anne ve iki çocuğu sobadan zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta anne ve iki çocuğu sobadan zehirlendi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta anne ve iki çocuğu sobadan zehirlendi

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta anne ve iki çocuğu sobadan zehirlendi, System.String[]

Kahramanmaraş'ta, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Molla Gürani Mahallesindeki müstakil bir evde meydana geldi. Bayton ailesinden haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri evde bulunan Elif Bayton ile çocukları Naz ve Hilmi Bayton'un sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.


Dumandan etkilenen anne ve iki çocuğu sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.


Karbonmonoksit gazına maruz kalan anne ve çocuklarının durumlarının ağır olduğu, yüksek basınçlı oksijen tedavisi görecekleri öğrenildi.


Elif Bayton'un bilincinin kapalı olduğu ve Gaziantep'e sevk edildiği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Onikişubat, Polis, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:25 Kaynak: İHA
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