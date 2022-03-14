Kahramanmaraş'ta araç aküsü çaldıkları iddia edilen 4 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta araç aküsü çaldıkları iddia edilen 4 zanlıdan biri tutuklandı

14.03.2022 16:39
Kahramanmaraş'ta araç aküsü çaldıkları iddia edilen 4 zanlıdan biri tutuklandı

Kahramanmaraş'ta araçların aküsünü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta araçların aküsünü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde kentte meydana gelen akü hırsızlığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, eşkallerini tespit ettiği şüphelilerden ikisinin Namık Kemal ve Hayrullah Mahallesi'nde, ikisinin ise Pazarcık İlçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde olduklarını belirledi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, M.E, H.E, E.A. ve S.R'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta otodan akü hırsızlığına 1 tutuklama Kahramanmaraş'ta otodan akü hırsızlığına 1 tutuklama Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi yakalandı Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta araç aküsü çaldıkları iddia edilen 4 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:35 Rus ordusu, hipersonik füzelerle gövde gösterisi yaptı! Yeni görüntüler paylaşıldı
16:16 Rus ordusu sivil alanları hedef aldı: 20 kişi hayatını kaybetti
16:15 Cübbeli Ahmet ilk kez bahsetti: Kızım şarkıyı duyunca 'Baba rezil olduk' dedi
16:00 Hastaneye yapılan bombalamanın simgesi olan hamile kadın, bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi
15:47 Türkiye derbi heyecanında, Fransızların derdi başka! Gözlemcileri Kerem ve Ersin için İstanbul'a geldi!
15:35 Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West ve Pete Davidson'ın mesajları ifşalandı!
15:24 Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okudu: Seni düelloya davet ediyorum
15:17 Araplar için yapılan şatolar 11 yıldır tamamlanamıyor!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 16:47:33. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta araç aküsü çaldıkları iddia edilen 4 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement