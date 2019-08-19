Kahramanmaraş'ta araç yangını
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hareket halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:02 Kaynak: AA
'ın Elbistan
ilçesinde hareket halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre Hacı Özdemir idaresindeki 46 D 15 plakalı otomobil, Kümbet
Mahallesi Malatya
Caddesi'nde seyir halindeyken, motor kısmı alev aldı. Durumu fark eden Özdemir, aracını yol kenarına park ederek yangına müdahale etmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis
çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında zarar gören araç kullanılamaz hale geldi.
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