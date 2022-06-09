KAHRAMANMARAŞ - Aracın motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Aracın motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

09.06.2022 11:33

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, hafif ticari aracın motor kısmına sıkışan kedi yavrusu 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, hafif ticari aracın motor kısmına sıkışan kedi yavrusu 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Gaziosmanpaşa Seyyid Battal Gazi İlkokulu Müdürü Hacı İsrafil Taş, okula gitmek üzere bindiği aracın motor kısmından duyduğu ses üzerine kediyi fark etti.

Taş, kedi yavrusunu sıkıştığı yerden çıkaramayınca, bir süre sonra kendiliğinden çıkar düşüncesiyle başka bir araçla okula gitti.

Döndüğünde kedinin halen araçta olduğunu gören Taş, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekiplerce yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkartılan kediyi Hacı İsrafil Taş sahiplendi.

Taş, kediyi kurtaran ekiplere teşekkür etti.

KAHRAMANMARAŞ - Aracın motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
KAHRAMANMARAŞ - Aracın motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
KAHRAMANMARAŞ - Aracın motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
KAHRAMANMARAŞ - Aracın motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Aracın motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Aracın motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika
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