Otomobilin motoruna sıkışan kedi böyle kurtarıldı: Yavru kedi bir hayvansever tarafından sahiplenildi

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › KAHRAMANMARAŞ - Aracın motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika

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