Kahramanmaraş'ta aracında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta aracında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

11.06.2022 15:01
Kahramanmaraş'ta aracında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Elbistan- Göksun kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada 102,5 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Hisarcık, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta aracında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta aracında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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