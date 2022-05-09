Kahramanmaraş'ta aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

09.05.2022 15:00
Kahramanmaraş'ta aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tömek Mahallesi kırsalında devriye görevi yapan ekipler, park halindeki aracın içerisindeki H.K'nin üst aramasında ve aracında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu buldu.

Şüpheli H.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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