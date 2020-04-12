Kahramanmaraş'ta arama kararı olan kişi sokağa çıkma yasağını ihlal edince yakalandı - Son Dakika

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Kahramanmaraş'ta arama kararı olan kişi sokağa çıkma yasağını ihlal edince yakalandı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişinin iki ayrı suçtan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişinin iki ayrı suçtan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.
Polisler tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, İsmet Paşa Mahallesi Şeyadil Caddesi'nde dolaşan bir kişi durduruldu.
Hastaneden geldiğini öne süren S.S'nin (39) durumundan şüphelenen ekipler, yaptıkları Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda, Kahramanmaraş 8. Asliye Ceza Mahkemesince "Korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda ateş etmek" ve "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlarından arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan S.S'ye sokağa çıkma yasağını ihlal etmesinden dolayı da idari işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:14 Kaynak: AA
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