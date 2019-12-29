Kahramanmaraş'ta aranan 10 kişi yakalandı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 'huzur' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 10 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş genelinde yapılan uygulamaya 531 polis katıldı. Metruk binalar, park, bahçe, kafe gibi umuma açık yerlerde kimlik kontrolü yapan ekipler, çeşitli noktalarda da kontrol noktası oluşturarak araçları ve içerisindekileri kontrol etti. 20.00- 23.00 saatleri arasında yapılan huzur uygulamasında 6 bin 162 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı. Şüpheliler, gözaltına alınarak gerekli işlemler için emniyete götürüldü.