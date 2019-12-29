Kahramanmaraş'ta aranan 10 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta aranan 10 kişi yakalandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta aranan 10 kişi yakalandıKahramanmaraş'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 'huzur' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 10 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta aranan 10 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 'huzur' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 10 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş genelinde yapılan uygulamaya 531 polis katıldı. Metruk binalar, park, bahçe, kafe gibi umuma açık yerlerde kimlik kontrolü yapan ekipler, çeşitli noktalarda da kontrol noktası oluşturarak araçları ve içerisindekileri kontrol etti. 20.00- 23.00 saatleri arasında yapılan huzur uygulamasında 6 bin 162 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı. Şüpheliler, gözaltına alınarak gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Huzur uygulamasında bin 175 araç da kontrol edildi, bunlardan 2'si trafikten men edildi, 32'sine de çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ta aranan 10 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Polis, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:20 Kaynak: DHA
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