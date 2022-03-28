Kahramanmaraş'ta aranan 110 kişiden 62'si tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta aranan 110 kişiden 62'si tutuklandı

28.03.2022 15:11
Kahramanmaraş'ta aranan 110 kişiden 62'si tutuklandı

Kahramanmaraş'ta aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan gözaltına alınan 110 kişiden 62'si tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan gözaltına alınan 110 kişiden 62'si tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler düzenledikleri operasyonlarla son bir hafta içerisinde bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.E.(30), cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan F.Ö.(39), hırsızlık suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.A. (28) olmak üzere çeşitli suçlardan aranması bulunan 110 kişi yakaladı.

Yakalanan şüphelilerden 62'si, haklarındaki kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çeşitli mahkemelerce haklarında aranma müzakeresi bulunan şahıslar ise, sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta aranan 110 kişiden 62'si tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta aranan 110 kişiden 62'si tutuklandı - Son Dakika
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