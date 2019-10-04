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Kahramanmaraş'ta aranan 13 kişi yakalandı

3 saat önce

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen huzur uygulamasında aranan 13 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta aranan 13 kişi yakalandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen huzur uygulamasında aranan 13 kişi yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen uygulamaya 111 polis ekibi ve 533 polis katıldı. Cadde, sokak, umuma açık yerler, park ve bahçeler deki şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yapılan soruşturmalarda 4 bin 121 kişinin sorgusu yapıldı.


Uygulamada, 908 araç kontrol edildi, 42 araca çeşitli kural ihlallerinden 23 bin 569 lira cezai işlem uygulandı, 1 araç trafikten men edildi.


Yaralama, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, kaçakçılık, kanuna muhalefet ve kamu malına zarar verme gibi değişik suçlardan aranan 13 kişi de yakalandı.


1 kişiye 6136 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem yapıldı. Yapılan kontrollerde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Huzur, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:44 Kaynak: İHA
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